Rio - Depois de oito anos na Record TV, Sabrina Sato estreia hoje, a partir das 21h45, no canal GNT, o reality show inédito "Desapegue se for capaz". No programa, a apresentadora vai ajudar a transformar a vida de famílias que tiveram a vida marcada pela bagunça e acúmulo de objetos. Ao lado da especialista em organização Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos, Sabrina vai promover o "desapego" por meio da reorganização, decoração e arrumação completa na casa dos participantes.

"Nesses últimos três meses, minha vida foi tocada pelo programa. Estou em um processo de desapego gigantesco. Eu me vejo muito nessas famílias, nessas casas. Nossa casa fala muito da gente, estou aprendendo isso cada vez mais. Às vezes, a gente se apega a uma coisa e não sabemos o motivo por trás disso, mas tudo tem um sentimento, é um objeto que representa algo", afirma Sabrina.

Na atração, após uma visita à moradia dos participantes, Sabrina propõe que eles desapeguem de pelo menos 30% dos itens, para que possam começar uma nova vida no espaço. "O programa nos traz uma reflexão importante de como o desapego pode ser tornar difícil quando existe o lado emocional. Mas também como é válido exercitar consumo sustentável e responsável. Ao longo das gravações percebe-se como a transformação foi muito benéfica para as famílias envolvidas. O ato de desapegar também nos ajuda a criar consciência em dar um novo significado para tudo. Vamos nos surpreender com as mudanças feitas pelo programa e o impacto disso na vida dos nossos participantes", garante a apresentadora.

Micaela Góes explica que os itens descartados no programa são enviados para doação. "Temos uma preocupação muito grande com o destino que damos para as coisas no programa. Procuramos descartar o mínimo possível, vai muita coisa para doação e venda. A gente só descarta o que não podemos aproveitar, e sempre com a preocupação de dar esse encaminhamento, o destino correto. Não dá para jogar fora, tem que dar destino ao objeto. Se serve para uso, alguém conseguirá ressignificar o item".

A arquiteta Gabriela de Matos fala sobre a importância de desapegar para criar novas experiências. "Quando a gente se abre para esse desapego, temos a possibilidade de construir outras histórias nesse ambiente. No 'Desapegue Se For Capaz', mostramos como repaginar coisas que já temos. O que tenho mais dificuldade de desapegar são livros. Desde que comecei a gravar o programa, estou trazendo os ensinamentos da Micaela para minha casa e minha vida. Quando me apego a algo, lembro da Micaela", afirma.

Movida a desafios

Sabrina Sato é inquieta e não se deixa entrar na zona de conforto. Depois de passar pelo "Big Brother Brasil", em 2003, a apresentadora já esteve na RedeTV!, Band, Record TV e agora chega ao GNT, um canal do grupo Globo. A artista revela que precisou se desapegar de tudo que já tinha feito para encarar essa nova fase.

"Eu também precisei me desapegar de tudo que tinha feito para mostrar uma nova versão minha, para entrar na Globo e no GNT. Foi importante eu me desapegar de várias máscaras e personagens para começar o 'Desapegue Se For Capaz', e contei com a ajuda de todos nesse processo", revela a apresentadora, que está feliz da vida em sua nova fase.

"Está sendo muito prazeroso, é só se desapegando que você se abre para o novo. Estou me divertindo muito, aprendendo, me empenhando bastante e vocês verão o resultado. Sou muito movida a desafios", diz Sabrina, que está com um friozinho na barriga.

"Claro que tenho medo, mas se não temos coragem de enfrentar o medo, ficamos sempre iguais. Eu precisava correr esse risco, apostar em mim", afirma.