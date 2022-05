Juma e Jove se beijam em cena de ’Pantanal’ - Reprodução

Juma e Jove se beijam em cena de ’Pantanal’Reprodução

Publicado 06/05/2022 07:21

Rio - O tão esperado beijo entre Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) finalmente aconteceu no capítulo desta quinta-feira em "Pantanal". O momento aconteceu enquanto os dois tomavam um banho de rio e viralizou nas redes sociais.

fotogaleria

Jove pediu para Juma ficar à vontade para que ele pudesse fotografá-la no rio. Os dois ficaram no maior clima de romance de Juma chegou a pedir para o rapaz não voltar para o Rio de Janeiro e ficar com ela no Pantanal. "De repente você ficou assim, mansa", disse Jove. "Quero que você fique aqui com eu", disparou Juma. "Não é tão simples assim", respondeu Jove. "É só você ficar", rebateu Juma. "Para de me olhar assim ou vou perder a cabeça. Juma, para de me atentar", disse o rapaz. "Você pode fazer comigo o que você fez com ela", respondeu a garota, se referindo a Guta (Julia Dalávia).

Jove disse que não gostaria de se aproveitar da inocência de Juma e que Guta sabia o que estava fazendo. Juma afirmou que o rapaz poderia ensiná-la. "Sei sim, me ensina", disse. "Alguém já beijou essa boca?", perguntou o rapaz, que logo em seguida beijou Juma. "Você é a maior loucura da minha vida", disse Jove, que também declarou que ficaria no Pantanal.

Os internautas adoraram o momento romântico e repercutiram a cena nas redes sociais. "De boba a Juma não tem nada", disse uma pessoa no Twitter. "A química da Juma com o Jove...", disse outra pessoa.