Tadeu Schmidt participou do ’Domingão com Huck’ - Reprodução/Globo

Publicado 08/05/2022 20:39

Rio - O 'Domingão com Huck' reservou fortes emoções para Tadeu Schmidt. O apresentador do 'BBB 22' foi homenageado por amigos e familiares, além de revisitar o apartamento do melhor amigo, recriado pela produção do programa no quadro 'Visitando o Passado'.

fotogaleria Poliana Abritta relembrou a parceira com o jornalista desde os tempos de faculdade. "Meu eterno parceiro, nossa parceria começou lá atrás. Nasceu em saber que a gente pode contar um com o outro. Você sabe toda emoção que carrego por ter feito parte da sua história e você ter feito parte da minha tão de pertinho. Te desejo o melhor do mundo sempre", disse. Boninho também deixou um recado para o comandante do maior reality show da emissora. "Você chegou e abraçou a gente com todo carinho. Logo de cara, no primeiro programa, fez um hole in one [jogada de golfe]. Você é um cara especial, que todo mundo ama. A gente só tem a dizer que você faz parte da nossa família", afirmou.

Durante o papo com Luciano Huck, Tadeu Schmidt falou sobre a infância e confessou que a casa do melhor amigo e vizinho, Cristiano, foi onde construiu as melhores memórias da infância. Logo em seguida, foi surpreendido pelo amigo e a recriação desse ambiente especial. "O Cristiano é o meu maior amigo da infância. O cara que eu gostava de falar só pelo jeito de conversar. A convivência era boa demais. Coisa de sair de casa pra se divertir enquanto criança, sem ter hora pra voltar, em um ambiente seguro", recordou.

Eu tô me emocionando junto com o @tadeuschmidt e vocês? Muitos recados lindos e especiais! #Domingão pic.twitter.com/OVsCy6DNij — TV Globo (@tvglobo) May 8, 2022