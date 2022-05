Hadson Nery se revolta e parte para cima de Matheus no ’Power Couple’ - Reprodução

Publicado 09/05/2022 07:20

Rio - A edição deste domingo do "Power Couple" quase terminou em agressão no reality show da Record TV. O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, e o ex-participante do "Brincando com Fogo" Matheus se desentenderam durante uma dinâmica e quase partiram para as vias de fato. Eles precisaram ser separados pelos outros integrantes do programa.

A briga começou depois que Brenda, companheira de Matheus, citou sua decepção no jogo e falou sobre Hadson Nery, que rebateu a fala de Brenda. Matheus entrou na confusão para defender a mulher e chamou Hadballa de "machista".

"Eu vou te destruir. Você vai engolir isso! Você é um merda. Quer aparecer! VTzeiro do cara***! Você é um merda! Eu vou comer a tua alma", gritou o ex-BBB para Matheus.