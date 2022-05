Ana Clara ’salta de paraquedas’ na estreia de ’No Limite - A Eliminação’ - Reprodução

Ana Clara ’salta de paraquedas’ na estreia de ’No Limite - A Eliminação’Reprodução

Publicado 09/05/2022 08:33

Rio - A apresentadora Ana Clara, de apenas 25 anos, estreou neste domingo, após o "Fantástico", o programa "No Limite - A Eliminação", em que discute tudo o que aconteceu no reality show durante a semana e conversa com os eliminados. Neste domingo, ela recebeu Dayane Sena e Verônica Kreitchmann.

Logo na abertura do programa, Ana Clara apareceu em uma montagem 'saltando de paraquedas' para entrar no clima de aventura da atração. O primeiro "A Eliminação" repercutiu nas redes sociais e a apresentadora recebeu vários elogios. "A Ana Clara nasceu para ser apresentadora e digo isso com tranquilidade", comentou uma pessoa no Twitter.

"A Ana Clara é, sem sombra de dúvidas, a melhor descoberta da comunicação da TV Globo nos últimos 6 anos... ela tem consciência do que precisa fazer a todo momento, e faz de tudo pra cobrir os espaços que surgem no ao vivo", elogiou outra pessoa.