Publicado 09/05/2022 09:52

Rio - Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, participou do "Domingão com Huck" neste Dia das Mães. Ela foi uma das juradas do quadro "Dança dos Famosos". Durante a atração, dona Déa recebeu homenagens em vídeo da filha, Juliana Amaral, e dos netos, Romeu e Gael, frutos do casamento de Paulo Gustavo com Thalles Bretas.

"Oi, vovó Déa. Feliz Dia das Mães", disseram Romeu e Gael. "Feliz Dia das Mães pra você, pra vovó Penha, pra vovó Sol, pra todas as mães e avós desse Brasil", completou Thales, citando também Penha, madrasta de Paulo Gustavo, e Sol, sua mãe.

Ao final de sua participação, Déa Lúcia relembrou a icônica frase de Paulo Gustavo: "Rir é um ato de resistência". Ela também cantou "Sorri", versão de Djavan para a música "Smile", de Charles Chaplin. "Não sou forte. Eu tenho fé. A fé me sustenta! E a alegria que eu tenho no meu coração e passei para os meus filhos”, disse dona Déa.



O humorista Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.