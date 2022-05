Ana Maria Braga imita sirene ao vivo no ’Mais Você’ - Reprodução

Publicado 10/05/2022 11:26

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga divertiu os telespectadores do "Mais Você" na manhã desta terça-feira ao se render ao meme da sirene. A repórter Ju Massaoka mostrou para a Ana Maria o vídeo que viralizou nas redes sociais em que três pessoas imitam uma sirene com perfeição. Mas, na verdade, tudo não passa de dublagem.

Ainda assim, Ana Maria Braga também se propôs a imitar a sirene ao lado de Massaoka e do Louro Mané. A repórter tinha combinado com a produção de fazer uma dublagem, mas foi trollada e sua própria voz saiu na edição. Já Ana Maria e Louro Mané se arriscaram a fazer uma sirene sem dublagem e arrancaram gargalhadas do público, que repercutiu o momento nas redes sociais.

"10 horas da manhã e Ana Maria está imitando uma sirene em rede nacional", disse uma pessoa no Twitter. "Ana Maria imitando sirene ao vivo é maravilhosa", comentou outro telespectador. "Só Namaria pra me animar imitando uma sirene às 10h42", disse outro fã.