Juliette e Juliana Paes nos bastidores do ’Altas Horas’Reprodução Internet

Publicado 11/05/2022 07:46

Rio - Juliette postou no Instagram, na noite desta terça-feira, o modelito que escolheu para participar de uma gravação do programa "Altas Horas", da TV Globo. A cantora usou um vestido preto e luvas. "Gravação do Altas Horas hoje. A coisa mais linda desse mundo", escreveu Juliette na legenda das fotos.

Juliana Paes, que também participou do programa, postou no Instagram várias fotos em que aparece agarradinha com Juliette nos bastidores. "O encontro do cacto com a onça no Altas Horas deu match! Vocês pediram tanto e finalmente aconteceu! Juliette, sua maravilhosa! Te admiro tanto", escreveu a atriz na legenda das imagens.