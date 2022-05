Nelsinho (Johnny Massaro) - João Cotta / TV Globo

Nelsinho (Johnny Massaro)João Cotta / TV Globo

Publicado 12/05/2022 07:00

Rio - A novela "Além da Ilusão", da TV Globo, vai ganhar novos personagens a partir do próximo sábado (14). O ator Johnny Massaro será Nelsinho, um rapaz que vai marcar uma verdadeira mudança na vida da mocinha da trama, Isadora (Larissa Manoela). A jovem vai surpreender a mãe, Violeta (Malu Galli), e os ex-namorados, Joaquim (Danilo Mesquita) e Davi (Rafael Vitti), com um comportamento um tanto quanto rebelde.

fotogaleria

A mudança de comportamento será provocada pela decepção de Isadora com Davi, que vai assumir publicamente ser pai de Toninho. Para piorar, ele ainda ganhará um beijo de Iolanda (Duda Brack). Isadora ficará tão desconcertada que pedirá demissão da fábrica para esquecer o amado. Ela passará, então, a andar com a turma Nelsinho, que tem fama de ser "Papa Figo", por se aproveitar das jovens com quem se relaciona.

"O Nelsinho personifica o machismo, a falta de escrúpulos e o elitismo. É cínico, sedutor e rebelde. Mas, embora seja possível falar de uma personalidade corrompida pelo sistema ou pelo abandono afetivo, suas atitudes não têm justificativa nem merecem nenhuma flexibilização do olhar", diz Johnny Massaro sobre seu personagem.

O ator conta que assistiu a alguns filmes da época para se inspirar para o papel. "Tive uma conversa muito esclarecedora com o Luiz Henrique Rios (diretor) e o acompanhamento sensível da Maria Beta Perez, preparadora de elenco. No campo das referências mais diretas, assisti a filmes como 'Luca' e 'Juventude Transviada', e pesquisei figuras como Elvis Presley", revela.

Apesar dos avisos dos amigos e familiares, Isadora confia em Nelsinho e não acredita que ele possa fazer algum mal a ela. Johnny explica que o personagem se aproveita a inocência da mocinha. "O Nelsinho enxerga a Isadora como uma coisa a ser conquistada. Ele se aproveita de um momento de fragilidade dela para achar a sua própria força, como um bom covarde", detona o ator.

Parceria com Larissa Manoela

Mas, se Johnny Massaro não tem coisas boas para falar de Nelsinho, ele é só elogios para sua parceira de cena, Larissa Manoela. "Larissa é magnética. Tem talento, carisma e estrela. A intuição de que seria fácil trabalhar com ela se confirmou logo na primeira cena. Descobrimos até uma explicação astrológica para isso: ambos somos capricornianos com ascendente em peixes!", brinca.

O artista também está feliz por voltar a trabalhar com o diretor Luiz Henrique Rios, com quem trabalhou em "Malhação". "Eu trabalhei com o Luiz Henrique em 'Malhação', há mais de 12 anos. Quando o Fábio Zambroni (produtor de elenco) me ligou contando da personagem, senti de imediato que deveria fazer. Especialmente por ser algo radicalmente diferente do meu último trabalho na TV, 'Verdades Secretas II'", afirma o ator, que viveu o bissexual Giotto na trama.

Cinema

Johnny está prestes a estrear como diretor. O artista está produzindo e dirigindo o longa-metragem "A Cozinha". "Estou no processo de finalização do meu primeiro longa-metragem como produtor e diretor, 'A Cozinha'. Acredito muito na história do filme e no resultado que estamos alcançando. Sinto que as pessoas vão gostar!", avisa.