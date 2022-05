Rodrigo Bocardi aparenta desânimo no ’Bom Dia SP’ - Reprodução/Globo

Publicado 11/05/2022 12:37 | Atualizado 11/05/2022 13:20

Rio - O comportamento do jornalista Rodrigo Bocardi chamou atenção dos telespectadores durante o "Bom Dia SP", na manhã desta quarta-feira. Os internautas comentaram no Twitter que o âncora do noticiário estava mais sério do que de costume e parecia desanimado.

O público também comentou o jeito "frio" com o qual Bocardi tratou seus colegas Tiago Scheuer, responsável pelo trânsito e pela previsão do tempo, e Alessandro Jodar, que apresenta o bloco esportivo no "Bom Dia SP".

"O diferencial dos jornais da manhã é a alegria do Rodrigo Bocardi. Hoje vai ser difícil. O que aconteceu?", perguntou uma pessoa no Twitter. "Bocardi está grosso demais hoje, credo, até com dó de quem tem que trabalhar junto", criticou outra pessoa.

Com as especulações nas redes sociais, Rodrigo Bocardi resolveu se pronunciar sobre o assunto e até respondeu a postagem de algumas pessoas. "Me desculpe não conseguir atender sua expectativa hoje. Tudo vai melhorar", disse para uma seguidora. "Apenas ruim da garganta! Obrigado pela preocupação", disse para outra pessoa.