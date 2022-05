Apresentadora Michelle Barros deixa a TV Globo após 15 anos na emissora - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2022 18:02

Rio - Michelle Barros anunciou, nesta quinta-feira (12), que não faz mais parte do time de apresentadores da TV Globo em São Paulo. Em postagem no Instagram, a jornalista relembrou sua trajetória de 12 anos na emissora, onde atuou como repórter e no comando dos principais telejornais paulistas.

"Por quase 12 anos percorri os quatro cantos de São Paulo, conheci seus extremos, sua miséria e seu luxo. Relatei, na Globo, os percalços e as belezas da cidade que abraçou essa alagoana. A rua me deu casca, talento para improvisar, habilidade em passar de um tema para outro rapidamente, deu-me sensibilidade, empatia, ajudou-me a amadurecer", começou Michelle, na legenda da publicação.

Em seguida, a jornalista falou sobre o início de sua carreira como apresentadora do canal: "Eu sabia o que queria. Há 7 anos passei a substituir os apresentadores nos telejornais de São Paulo. Estive em todas as bancadas de Sampa. Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evolui! Vocês me deixaram à vontade para opinar, ser dura quando tem que ser, ser sorridente quando o momento pede - tal qual a vida", refletiu.

Após destacar o desafio que enfrentou ao comandar a transmissão dos desfiles do Carnaval paulista, Michelle fez suspense sobre seus próximos passos: "Faz tempo já que sinto que fechei um ciclo.

E nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito. Aos 42 anos, 22 deles no jornalismo, decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas. Estou mergulhando no desconhecido, escancarando as portas, com borboletas na barriga e uma vontade imensa de aprender. Estou me colocando à disposição do novo! Aberta ao que vier!", declarou.

"Vou me dedicar às redes sociais, falar de comunicação com vocês por lá, pelo YouTube, pelo Instagram, vou fazer eventos, encontros, jornadas… Vou concluir a minha graduação em direito no fim do ano e devo incluir esse conteúdo - de direito autoral nas redes sociais e direito digital - nas nossas pautas na internet", completou ela, que revelou ter comunicado a decisão de deixar a emissora à chefe de redação Ana Escalada.

Conhecida por substituir os apresentadores titulares dos telejornais da Globo em São Paulo, Michelle encerrou a postagem com um breve desabafo: "Enfim, estou indo e espero que vocês estejam comigo seja lá onde eu estiver! A nossa vida é o que a gente faz dela. E eu sempre vou poder dizer: 'Eu tentei!' Obrigada, de coração, a todos! Por tudo!", escreveu a jornalista.

