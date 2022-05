TV Globo vai exibir ’Dois Filhos de Francisco’ em homenagem a Breno Silveira - Divulgação

TV Globo vai exibir ’Dois Filhos de Francisco’ em homenagem a Breno SilveiraDivulgação

Publicado 14/05/2022 17:03

Rio - Em homenagem ao cineasta Breno Silveira, que morreu na manhã deste sábado, aos 58 anos, a TV Globo exibe o filme “Dois Filhos de Francisco” no Supercine desta noite, logo após o ‘Altas Horas’. Sucesso de público e crítica, o longa-metragem retrata a inspiradora trajetória de Helena e Francisco, pais dos sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano, e marca a estreia de Breno Silveira como diretor de cinema.

fotogaleria



O filme levou mais de cinco milhões de pessoas aos cinemas em 2005 e foi o mais assistido daquele ano, conquistando a marca de maior sucesso do cinema nacional desde a retomada. Ele mostra a determinação do lavrador Francisco Camargo (Ângelo Antônio) em transformar dois de seus nove filhos em uma dupla sertaneja.



Luto O filme levou mais de cinco milhões de pessoas aos cinemas em 2005 e foi o mais assistido daquele ano, conquistando a marca de maior sucesso do cinema nacional desde a retomada. Ele mostra a determinação do lavrador Francisco Camargo (Ângelo Antônio) em transformar dois de seus nove filhos em uma dupla sertaneja.

Morreu, na manhã deste sábado, 14, o cineasta e diretor Breno Silveira, de 58 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava em Recife, durante o primeiro dia de filmagens do longa "Dona Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro, quando passou mal, foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu.

Breno dirigiu sucessos de bilheteria como "2 filhos de Francisco", "Era uma Vez" e "Gonzaga: de Pai pra Filho". Ele também foi o diretor do clipe de Marisa Monte, "Segue o seco" e da série "Dom", da Amazon Prime. O filme "Dona Vitória", que começaria a ser rodado neste sábado, conta a história da mulher que com as filmagens feitas da janela de seu apartamento, em Copacabana, desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais.