Bella Campos fala sobre a personagem 'Muda', de 'Pantanal': 'Ela vai florescer' | Televisão | O Dia

Bella Campos vive a personagem Muda em PantanalDivulgação / TV Globo

Publicado 16/05/2022 13:05

Rio - A beleza de Muda, personagem vivida por Bella Campos, está virando a cabeça dos peões de "Pantanal". O primeiro a se interessar pela "amiga da onça" foi Tibério (Guito), mas quem está jogando pesado mesmo nas investidas é Levi (Leandro Lima). Desde que Muda apareceu na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o rapaz tem rondado a moça cheio de segundas intenções.

fotogaleria

Misteriosa, Muda na verdade se chama Rute. A jovem chega ao Pantanal para se vingar da família Marruá, mas acaba se apegando a Juma (Alanis Guillen). "Eu sempre falo que a Muda vai florescer ao decorrer da história. Ela é uma mulher que nunca conseguiu enxergar aspectos positivos durante a vida. Ela sofreu um trauma muito grande quando tinha 4 anos, que é a morte do pai. Depois ela enxerga a mãe se degenerando, porque a mãe também não consegue dar conta das coisas sem o pai. Ela sofre muito com isso. Então, a Muda cresce com sentimentos de tristeza, vingança, raiva", diz Bella Campos sobre a personagem.

"Ela não tem outras pessoas na família e quando chega ao Pantanal rola essa identificação com a Juma, que a acolhe. Isso mexe com ela e ainda tem esses outros personagens que também vão mostrar novos afetos para ela", analisa.

Bella nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e já conhecia o Pantanal. A atriz de 24 anos não teve a oportunidade de ver a primeira versão quando ela foi ao ar na Manchete, mas procurou assistir a algumas cenas quando soube da refilmagem. "Antes de fazer teste para a novela, quando eu soube que ia ter o remake, comecei a assistir para entender do que se tratava, entender um pouco daquele mundo", revela.

"Eu sou de uma parte do Pantanal, mas nunca tinha assistido à novela. Eu quis enxergar como aquilo tinha sido contado. Então, assisti a vários capítulos da primeira fase e aí quando eu soube que eu tinha ficado com o papel da Muda preferi não assistir muito (a segunda fase). Vi uma cena ou outra. Já tinha entendido qual era o conceito e a partir daí eu quis fazer através da minha perspectiva", explica.

Peões apaixonados

Leandro Lima conta que duas características de seu personagem são que ele admira José Leôncio (Marcos Palmeira) e que é capaz de fazer tudo por Muda. "O Levi tem uma admiração pelo José Leôncio... Na trama não aparece tanto, mas acho que é uma coisa que tem muito dentro dele. Na verdade, acho que José Leôncio é uma das únicas pessoas que ele respeita e admira", diz Leandro. "Ele é um forasteiro que não cria raízes em lugar nenhum. O Levi é um cara mais solitário, que cai de amores pela Muda e vai fazer tudo por ela", completa.

Correndo por fora na corrida pelo amor de Muda está Tibério. A jovem pode até estar mais inclinada para Levi, mas Tibério conquistou o coração do público. Diogo de Silva Brito, o Guito, de 37 anos, está em sua primeira novela e comemora o sucesso do personagem, que é o queridinho dos internautas nas redes sociais.

"Eu tenho muito do Tibério na minha vida real. Sou agrônomo, então eu trago muito dele. Essa novela fez parte da minha vida (a primeira versão). De certa forma, sou um pouco do que eu sonhei lá atrás quando eu vi a novela pela primeira vez. O Marquinhos (Marcos Palmeira, que viveu Tadeu na trama original) e tantos outros fizeram parte desse meu imaginário com 6 anos de idade", afirma.

Beijo

Nos capítulos que estão por vir, Levi finalmente vai conseguir beijar sua amada quando ela estiver estendendo as roupas no varal. Traiçoeiro, ele vai agarrar Muda por trás e levará um empurrão. "Você não imagina a falta que você me fez!", dirá Levi ao ver que Muda voltou para a fazenda. "O que é isso, Levi?! Me larga!", pedirá a Muda, que vai dizer que gosta de Tibério para tentar fazer com que ele a solte.

"Você pode brincar de papai e filinha com ele o quanto quiser, Muda... Mas, quando você quiser brincar de ser mulher, e você vai querer, você vai vir até mim", diz o peão, deixando o jardim.