Datena encerra entrevista com filha de Cupertino - Reprodução

Datena encerra entrevista com filha de CupertinoReprodução

Publicado 17/05/2022 11:12

São Paulo - O apresentador Datena, do "Brasil Urgente", repercutiu a prisão de Paulo Cupertino, um dos criminosos mais perigosos do país, que assassinou o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. Cupertino foi preso nesta segunda-feira e a produção do programa colocou Isabela Tibcherani, filha de Cupertino, para conversar com Datena durante o programa ao vivo.

fotogaleria

Isabela estava em choque com a informação e não segurou o choro na conversa com o apresentador. Datena percebeu o desconforto de Isabela e, mesmo contra ordem do produtor da Band, encerrou a entrevista. "Isabela, estão me dizendo que está dando muita audiência, mas eu percebi que você não quer continuar falando, né?", perguntou Datena. "Nem um pouco", respondeu Isabela intensificando o choro.

O apresentador explicou que, mesmo com a boa audiência, ele não ia ficar confortável em explorar a situação com Isabela completamente abalada. "Apesar deles quererem me incentivar a continuar a entrevista, eu paro por aqui. Penso que você deve se preservar. Era interessante para a audiência, mas eu já passei dessa fase de explorar a vida dos outros por audiência. Se um dia fiz isso, fiz muito mal. Vou encerrar por aqui, fique em paz", explicou Datena.

Isabela agradeceu a atitude do apresentador. "Ela perdeu o namorado dela, perdeu o sogro e a sogra, o pai é um assassino. Por que vou explorar a menina aqui? Em hipótese alguma", completou Datena.