Série Em casa com os GilDivulgação / Amazon Prime Video

Publicado 17/05/2022 13:17 | Atualizado 17/05/2022 13:25

Rio - A série "Em casa com os Gil', que vai acompanhar a família de Gilberto Gil nos bastidores da preparação para a turnê pela Europa, celebrando os 80 anos do cantor e compositor, já tem data de estreia. A Amazon Prime Video anunciou, nesta terça-feira, que o reality show vai ao ar a partir do dia 24 de junho.

Gravada de forma documental, a série tem cinco episódios de 30 minutos cada e traz Gilberto Gil, Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem, José, Marília, Maria, Bento, JP Demasi, Mariá Pinkusfeld e Mãeana em um retiro criativo de 20 dias na casa da família, no interior do Rio. Câmeras acompanharam os bastidores de tudo que aconteceu nessa preparação para o espetáculo que irá rodar a Europa, desde as ideias iniciais até a definição do repertório.

Além de momentos de intimidade nunca vistos, a reunião é palco para discussões polêmicas. A formação familiar diversa dos Gil, o racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade são alguns dos temas abordados na série, que será embalada por músicas que marcaram gerações e a cultura do país.

Com direção geral de Andrucha Waddington, a série tem roteiro de Hermano Vianna e produção de Waddington, Renata Brandão e Ramona Bakker, da Conspiração.