Jornalista Marco MatosReprodução/Globo

Publicado 18/05/2022 09:04 | Atualizado 18/05/2022 09:49

Rio - O repórter Marco Matos, da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, sofreu um "ataque de cães" um pouco fora do comum, nesta terça-feira, que conquistou o público. Durante o link do "Jornal do Almoço", dois cachorros invadiram a transmissão e pularam em direção ao jornalista, que nada conseguiu fazer além rir da situação inusitada.

A cena encantou inclusive a apresentadora Daniela Ungaretti, que esqueceu o que iria perguntar ao colega. "A gente vai voltar a falar ao vivo com Marco Matos… ai, que amor a imagem! Eu tinha até uma pergunta para te fazer, mas agora me surpreendeu essa imagem aqui!", disse ela.



A transmissão foi feita em uma pousada rural com ovelhas, e os cães, da raça maremano, são os guardiães do rebanho. O episódio fofo viralizou nas redes sociais.