Bruno Ahmed interpretou o príncipe Alemér na primeira fase da novela 'Reis', na TV Record - Divulgação/Simone Fransisco

Bruno Ahmed interpretou o príncipe Alemér na primeira fase da novela 'Reis', na TV RecordDivulgação/Simone Fransisco

Publicado 23/05/2022 07:00

Rio - Aos 31 anos de idade, Bruno Ahmed já tem uma longa experiência com a televisão e o teatro. Com um currículo que inclui diversas novelas da Globo e Record, o ator esteve, mais recentemente, na primeira fase de 'Reis', onde se destacou como o príncipe filisteu Alemér. O artista conta como foi a experiência de interpretar o galã na superprodução bíblica.

fotogaleria

"Foi incrível. É um personagem diferente de todos que já fiz, principalmente em personalidade. E, fisicamente, foi uma ótima oportunidade para mudar e me dedicar a essa transformação. Em 'Jezabel' tivemos a experiência de gravar fora do Brasil. Em 'Gênesis', gravamos durante a pandemia, com todos os protocolos, foi uma experiência diferente", revela o ator.

Bruno ainda relembra os 15 dias intensos que antecederam as gravações, quando enfrentou um "processo intenso" de preparação para dar vida ao guerreiro: "Senti que precisava preparar meu corpo para esse novo personagem, para aguentar todo o ritmo de filmagem e preparação e ficar ainda mais no perfil". Além de perder oito quilos em treinos na academia, o artista chegou a fazer aulas de espada, lança e montaria até se transformar completamente em Alemér.

Outro detalhe que foi marcante para a construção do personagem, foi o megahair que Bruno usou durante seis meses. "Colocar o cabelo foi uma aventura; quando finalizamos, eu era outra pessoa. O cabelo grande dá uma sensação diferente. Nos primeiros dias, incomoda, você tem que se entender com ele, como ajeitar, como prender. Para dormir, incomoda um pouquinho até achar uma posição, mas depois que ele assenta, te dá poder (risos). Me acostumei e já estou até com um pouco de saudade", brinca.

Agora, com seu cabelo natural e um vocabulário mais moderno, Bruno Ahmed pode ser visto no espetáculo "A História é um Istória", com o texto clássico de Millôr Fernandes. Em cartaz no Sesc Tijuca até dia 29 de maio, a peça traz uma releitura de fatos históricos com muito bom humor e diversão, sendo a programação certa para o fim de semana em família.

"É uma comédia que foi encenada por Antônio Fagundes e dirigida pelo Jô Soares nos anos 1990. Mas é um texto muito atual, não dá pra acreditar que foi escrito na década de 70. Ele conta os acontecimentos desde a pré-história até a idade contemporânea, como a Revolução Industrial e o Descobrimento do Brasil. Tudo de forma leve, sem levantar bandeira, mas levando o público a refletir. Demos uma adaptada no final da peça para fechar com fatos mais recentes", adianta o artista, que contracena com Bruno Suzano e Paula Barros, além de assinar a produção artística da peça.

Apaixonado por sua profissão, Bruno não esconde o gosto que tem por atuar nos bastidores, o que o motivou a criar sua própria produtora em 2015.. "É bem cansativo e exaustivo, principalmente quando a gente está na atuação. Mas no final é recompensador ver realizado um projeto que você idealizou e trabalhou muito para produzir", declara.

A História é uma História - Últimas apresentações no Teatro II do Sesc Tijuca.

Temporada de 5 a 29 de maio.

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 - Tijuca. Telefone: (21) 4020-2101

De quinta a sábado, às 19h; e domingo, às 18h.

Ingressos: R$30 (inteira), R$7,50 (Credencial Plena) e grátis (PCG).