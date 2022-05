Ana Maria Braga e o Louro Mané - Reprodução

Publicado 19/05/2022 14:04

Rio - Louro Mané, o novo companheiro de Ana Maria Braga no "Mais Você", criou um perfil no Instagram. A primeira postagem do boneco foi uma colaboração - quando um único post tem mais de um autor - com o perfil de seu "pai", o Louro José. Na mensagem, ele agradece o carinho dos fãs e fala sobre a "honra" de continuar o legado de Louro José, que era interpretado por Tom Veiga. O ator morreu em novembro de 2020, vítima de um AVC, causado por um aneurisma cerebral.

"Pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é o Louro Mané, o filho do Louro José! Olha quantos amigos meu pai fez nessa rede! Eu fico muito feliz de ver o tamanho do carinho que vocês tinham por ele por aqui!", iniciou.

"Eu sei da responsabilidade de dar continuidade ao legado do meu pai e fico muito feliz e honrado. Vou pedir licença para deixar aqui registrado meu nome escolhido por vocês: Louro Mané, junto com meu exame de DNA e meu Instagram OFICIAL! Obrigada por tudo, pai. Eu sou grato e te amo pra sempre! E você que ainda não me conhece… me chama de horário de verão e vem perder uma hora comigo", finalizou.