Karine Teles é a Madeleine de ’Pantanal’ - TV Globo / Divulgação

Publicado 19/05/2022 15:29

Rio - A atriz Karine Teles, que vive a personagem Madeleine, está se despedindo de "Pantanal". Nos próximos capítulos, a mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) vai embarcar em um avião rumo à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) no meio de um temporal e a aeronave vai desaparecer sem nunca chegar ao seu destino. Karine, que tem uma carreira de sucesso no cinema, mas ainda tem poucos trabalhos na TV, conta que adorou fazer parte do folhetim.

"Pra mim foi uma experiência muito interessante continuar o personagem que alguém começou. Quando eu fui chamada pra novela, a Bruna (Linzmeyer) já estava gravando há um tempo. Sempre gostei do trabalho dela, é uma pessoa que eu gosto pessoalmente também. Então, fiquei muito animada com essa parceria", diz a atriz sobre Bruna Linzmeyer, que viveu Madeleine na primeira fase.

A atriz foi muito elogiada por conseguir passar para a Madeleine da segunda fase a mesma essência da personagem na primeira parte da trama. Karine conta que vários fatores ajudaram para que ela conseguisse pegar todos os trejeitos da jovem Madeleine.

"Além de a gente (ela e Bruna) ter conversado muito, mais pra frente eu pude assistir cenas da Bruna em vários momentos diferentes e isso me ajudou bastante, foi muito importante. Outra coisa que me ajudou bastante na composição da personagem foi todo o trabalho de caracterização. A Madeleine é muito diferente de mim, ela vive em um universo completamente diferente do universo que eu vivo. Então, o figurino tinha muita influencia na composição da personagem na medida que alterava o jeito do meu corpo se mexer, o jeito da minha postura e falava muito sobre o universo dela", explica.

Para a personagem, Karine conta que fez até um bronzeamento artificial. "O cabelo, também, toda a caracterização fez muita diferença. Fiz um bronzeamento artificial, que foi uma coisa que eu nunca tinha feito, a jato, pra deixar meu tom de pele mais parecido com o da Bruna. É uma coisa super sutil, quem vê a Madeleine nunca pensa que tem bronzeamento artificial, mas pra mim e pra imagem da personagem fez muita diferença. A parte do cabelo, também, tem cabelo extra, extensões, a cor, isso pra mim como atriz tem muito peso na criação da personagem. E nessa personagem especificamente, que é tão distante de mim, isso tudo contribuiu muito", revela.

Parceria com Camila Morgado

Muitas cenas de Madeleine eram ao lado de sua irmã, Irma, interpretada por Camila Morgado. Karine conta que as duas não se conheciam antes das gravações, mas que a química entre elas foi instantânea. "Eu sempre admirei profundamente o trabalho da Camila, tinha muita vontade de trabalhar com ela. A gente tem uma história pessoal muito parecida, começamos muito cedo com a vivência do teatro, somos duas apaixonadas pelo trabalho... Foi uma parceria sensacional. Sou apaixonada pela Camila, e a gente nem se conhecia, a gente nunca tinha nem se encontrado direito antes de trabalhar juntas. O fato de isso ter acontecido, de a gente ter se encontrado, se gostado, eu acho que ficou impresso no resultado das nossas cenas. Fizemos tudo com muito amor, nos divertimos fazendo, nos dedicamos muito", diz.

Irma e Madeleine vivem em pé de guerra. No entanto, Karine acredita que no fundo as duas personagens se amam muito. "Como irmãs, o que a gente mais trabalhou foi cavar os momentos de amor, a gente ficou ali trabalhando para achar os momentos de amor entre elas, porque também tem! A gente está vivendo personagens que têm um imaginário muito frequente dentro da dramaturgia, essa coisa de irmãs rivais, irmãos rivais, a gente vê isso em muitas obras literárias, filmes, novelas, é uma relação que é apresentada com muita frequência", afirma.

"No momento que a gente estava fazendo as personagens, pensávamos muito no que de novo a gente poderia trazer para esse lugar tão conhecido dramaturgicamente e o que a gente tinha que mergulhar no clichê mesmo, porque clichê também é bom, a gente gosta de ver, a gente se diverte com eles. E com a parceria da equipe de direção, a gente pensava em elementos que pudéssemos colocar para tentar trazer cargas novas para essa discussão e ao mesmo tempo se divertindo em mergulhar nesse lugar da disputa entre irmãs", continua.

"Essa coisa da rivalidade feminina ainda é muito estimulada na nossa sociedade, e eu acho que é uma arma muito poderosa na desestabilização das mulheres. A gente gasta um tempo enorme disputando uma com a outra quando a gente podia estar se fortalecendo e rompendo barreiras juntas. Eu e a Camila, através da nossa parceria fora da cena, a gente traz mesmo que secretamente essa camada do poder da união entre duas mulheres. A gente se apoiou muito uma na outra para o trabalho", conta.

Karine disse que o apoio da amiga foi fundamental para ela. "Essa coisa das gravações de novela, eu tinha vivido pouco isso na vida. É um trabalho muito intenso, muito cansativo, quem assiste novela não tem a menor ideia do tanto que a gente trabalha. É muito puxado, pra mim especificamente, só é possível (esse tipo de trabalho) quando é feito no amor, no sentido de que estamos ali juntos construindo uma coisa e fazendo da melhor forma possível", finaliza.