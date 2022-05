Alanis Guillen e Bella Campos nos bastidores de Pantanal - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 16:11 | Atualizado 19/05/2022 16:14

Rio - Bella Campos publicou registros dos bastidores de gravações da novela "Pantanal", na TV Globo com Alanis Guillen. As atrizes interpretam as personagens Muda e Juma, respectivamente. "Bom dia direto da fazenda do Zé Leôncio, com a onça mais linda do Brasil", escreveu Bella na legenda da publicação.

Depois de gravarem alguns capítulos em estúdio no Rio, parte do elenco voltou para mais uma temporada de gravações na região pantaneira, no Centro-Oeste do Brasil. A novela é assinada por Bruno Luperi, adaptada da original desenvolvida por Benedito Ruy Babosa.