Nahim e Andreia fazem comentários homofóbicos no ’Power Couple’Reprodução

Publicado 20/05/2022 08:26

Rio - Matheus Sampaio e Brenda Paixão voltaram da segunda DR do reality show "Power Couple", na madrugada desta sexta-feira. Matheus comemorou rebolando o bumbum e o casal Nahim e Andreia fez comentários homofóbicos contra o participante. "Mais uma semana. Meu rabinho de pet pra você", disse Matheus para Nahim.

"Está falando comigo, seu palhaço?", perguntou Nahim. "Gente, deu hein", disse Yvy Moraes, tentando apaziguar a briga. "Sustenta o que você falou. Escravo de suas palavras", provocou Matheus. "Moleque", criticou o cantor. "Vocês falaram que a gente não conquistou o público. Se a gente está aqui, é que a gente conquistou", disparou Brenda.

"Alguma parte do público a gente conquistou", disse Matheus. "Não se rebaixa. Não vai ser baixo", perdiu Andreia para Nahim. Ela levou o marido para um canto da sala para se acalmar, mas seguiu reclamando de Matheus.

"Está rebolando para mim que nem uma bichona", disse Nahim. "Quer dar o c*. Então, deixa. Vai se rebaixar, mesmo? Vamos ser superiores... Tá doido pra levar no c*. É bichona. Você é trouxa, vai entrar no jogo baixo", disse Andreia.

Revoltado, Nahim desafiou Matheus e Brenda a ir para a DR com ele e Andreia. "Covardão, está desafiado de novo. Não faz uma prova e vamos comigo, que eu não faço a prova dos casais. Covarde, idiota, amarelão", disse o cantor. "Olha o meu rabinho", provocou Matheus. "Chama ele de bichona de novo", disparou Brenda.

"Bichona", gritou Nahim. "Bichona, c*zão", disse o cantor. "Já te falei pra você não levantar a bandeira. O cara quer levantar a bandeira. Você vai entrar nisso mesmo? Você vai entrar no mimimi?", disse Andreia para o marido.

Cartolouco entrou na discussão e reclamou da forma como Nahim se expressa. "Você fala como se ser gay fosse uma coisa pejorativa, como uma ofensa", disse. "Eu sei o meu lugar", disparou o cantor.

Quer da o úc @aAndreiaAndrade ????? Bichona né @nahimoficial????? Chamou de viadinho tbmmmmmm!!!!! Dois idosos podres!!! Eu espero que @eumatheusampaio meta um processo em vcs!!!!!!! https://t.co/IqCT9xRm1q — Aline Candido(@_alinecandidoo) May 20, 2022

o matheus ontem pro nahim e andréia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #PowerCouple pic.twitter.com/oyR0MWUPOQ — cah. (@cahrwlho) May 20, 2022