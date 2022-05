Lívia Mendonça era apresentadora do Balanço Geral RJ Manhã - Reprodução Internet

Lívia Mendonça era apresentadora do Balanço Geral RJ ManhãReprodução Internet

Publicado 20/05/2022 10:13 | Atualizado 20/05/2022 10:17

Rio - Lívia Mendonça, apresentadora do "Balanço Geral RJ Manhã", foi demitida da Record nesta segunda-feira, logo após voltar de uma licença. De acordo com o site "Na Telinha", Lívia estava afastada há 15 dias por conta de um esgotamento emocional provocado pelo trabalho. Ao retornar da licença, na segunda passada, Lívia chegou a apresentar o matinal e foi demitida logo em seguida.

"Voltei de licença sentindo que isso poderia acontecer. Recentemente havia exposto minhas frustrações e colocado meu cargo a disposição da empresa", disse Lívia ao "Na Telinha". A apresentadora não entrou em detalhes, mas de acordo com fontes do site o clima nos bastidores é de machismo e estresse.

Lívia estava na Record há 12 anos, era coapresentadora do programa ao lado de Wagner Montes Filho, o Waguinho, e assumia a função do colega durante as férias e outras ausências. Recentemente, Waguinho foi escalado para cobrir férias de Tino Jr. no "Balanço Geral RJ" e, ao invés de Lívia assumir o matinal no lugar dele, o repórter Rafael Policarpo foi escalado para ser o apresentador principal, o que teria desencadeado uma crise emocional em Lívia.

"Sou muito grata pelos 12 anos que estive na Record TV. Foram muitos aprendizados. Meu ciclo na emissora foi finalizado com a certeza de que tentei quebrar barreiras e dei o meu melhor sempre", disse a apresentadora.