Ana Furtado na Dança dos FamososReprodução/TV Globo

Publicado 23/05/2022 07:46 | Atualizado 23/05/2022 08:00

Rio - Ana Furtado foi direto para a repescagem da "Dança dos Famosos", competição do "Caldeirão com Huck", na TV Globo, após ter testado positivo para a Covid-19 na semana passada. Depois de recuperada, a apresentadora deu um show ao som do hit internacional "Envolver", de Anitta, conquistando, neste domingo, o direito de retornar à competição ao lado do seu parceiro Leandro Azevedo. "Vocês não imaginam a alegria de estar de volta", brincou ela.

Mas a esposa de Boninho não será a única a voltar ao palco da "Dança dos Famosos". Ao lado de Gabe Cardoso, o cantor Vitão conquistou a outra vaga da classificação dançando ao som de "Gasolina", de Daddy Yankee. “Muito obrigado por me darem mais uma chance, eu realmente estou me esforçando muito", disse o cantor.

Além dos classificados, Gkay, Zezé Polessa, Tierry e Xande de Pilares também disputaram as duas últimas vagas da competição. O estilo da vez foi o pop, com danças inspiradas nas coreografias que são sucesso nas redes sociais.