Sandra Mara Fernandes processa Sikêra Jr. por difamação e injúriaReprodução/Instagram/RedeTV!

Publicado 23/05/2022 11:53 | Atualizado 23/05/2022 14:17

Rio - Sandra Mara Fernandes, mulher que fez sexo com o sem-teto Givaldo de Souza durante um surto psicótico , decidiu entrar com um processo contra o apresentador do programa "Alerta Nacional", da Rede TV!, José Siqueira Barros Júnior, mais conhecido como Sikêra Jr., por injúria e difamação.

O apresentador, que tem o histórico de se manifestar ofensivamente contra a população LGBTQI+, usuários de drogas e políticos de esquerda, fez comentários depreciativos contra Sandra durante seu programa. O processo foi protocolado nesta sexta-feira também contra Givaldo pelos mesmos crimes.

No programa, Sikêra afirmou que a mulher "tinha uma fantasia" de "subir no pau de sebo" e negou que ela tenha sido estuprada por Givaldo, como afirmam Sandra e seu marido, o personal trainer Eduardo Alves. "Fui VÍTIMA de chacotas, humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer , uma mulher promíscua , uma mulher com fetiches , uma traidora. E mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior" desabafou Sandra em sua rede social.

Na madrugada do dia 10 de março, em Planaltina, no Distrito Federal, Eduardo flagrou a esposa tendo relações sexuais com Givaldo dentro de um carro. O personal atacou o sem-teto acreditando que a mulher estivesse sofrendo um estupro. Também nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito que investigou as agressões e Eduardo Alves foi indiciado por lesão corporal.