Publicado 23/05/2022 15:18

Rio - Como na primeira versão, Madeleine, personagem de Karine Teles, também morre no remake de "Pantanal", novela da TV Globo. Embora a personalidade da mãe de Jove não fosse muito querida, a escolha de Bruno Luperi, autor da trama, de seguir à risca o roteiro do avô Benedito Ruy Barbosa, escritor do original, não agradou o público. Nas cenas que foram ao ar neste sábado, Madeleine sofre um acidente de avião quando estava a caminho do Pantanal e é dada como morta.

fotogaleria

Como o corpo não foi encontrado, telespectadores torcem para que Madeleine tenha sido resgatada e reapareça na reta final da novela. Na versão original de "Pantanal", produzida pela extinta TV Manchete em 1990, Madeleine seria curada pelo Velho do Rio, personagem de Osmar Prado.

Entretanto, o desfecho precisou ser modificado porque a atriz Ítala Nandi, responsável por dar vida à Madeleine nos anos 90, não poderia prosseguir com as gravações por estar comprometida com as filmagens de um longa, o que a fez pedir para sair da novela. Para a versão deste ano, a TV Globo pretende manter a morte da personagem, como na versão original.

A atriz Karine Telles já mudou o visual e não participou da atual viagem do elenco ao Pantanal, que será a última ida dos atores para gravar as externas na região.