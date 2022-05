Humberto Martins no Festival de Cinema de Vassouras, no último domingo - Renato Cipriano e Tiago Guidotti / EGO Brazil - Divulgação

Publicado 24/05/2022 10:06 | Atualizado 24/05/2022 10:43

Rio - O ator Humberto Martins, de 61 anos, defendeu o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante participação no Festival de Cinema de Vassouras, no último domingo. O artista falou sobre a importância de um novo festival dedicado à sétima arte estar surgindo e disse que não tem medo da classe artística se voltar contra ele por conta de seu apoio a Bolsonaro.

"É um movimento nada político, é movimento de cinema com suas equipes e produções. A história contada sempre tem vários fatores e vertentes. A cultura é esse encontro, a maneira de ser de um povo diante de suas intempéries. O que tem de política é que um festival assim gera emprego, move a economia", afirmou à revista "Veja".

"Está governando para quem precisa (Bolsonaro). De certa forma, estou satisfeito com o governo. Não sofro com isso (julgamento da classe artística). Cada um é dono da sua indumentária de consciência, do seu destino de vida. É tudo liberdade de expressão", afirmou o ator, que também deu uma alfinetada na Globo e falou sobre a importância do streaming para fomentar novas frentes de trabalho.

"É maravilhoso! Está dando uma espetada no ‘traseiro’ da Globo, igual como faz o Gasparzinho (risos). Está (a Globo) tentando se adequar a novas tendências de mercado", finalizou o ator.