Ellen Pompeo em "Greys Anatomy"Reprodução/ABC

Publicado 24/05/2022 18:03 | Atualizado 24/05/2022 18:04

Rio - Não é a primeira vez que a protagonista da série "Greys Anatomy", Ellen Pompeo, levanta a possibilidade da produção continuar sem ela. Em entrevista ao Entertainment Tonight, a atriz deu seu ponto de vista sobre o futuro do drama médico que está no ar desde 2005, acumulando 18 temporadas. “Tentar reinventar é o desafio neste momento. O programa dialoga com muitas pessoas, e os jovens adoram. Inspirou tantas gerações de profissionais de saúde. ”, disse.



Então, acho que para os jovens, é um conteúdo muito bom. Vamos tentar mantê-lo para os jovens, não necessariamente comigo, mas continua indo além de mim", completou Ellen, que limitou-se ao falar sobre a possibilidade da série ter alguém para substituí-la como protagonista. "Nós vamos encontrar alguém, talvez, ou não", brincou ela.