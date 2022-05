Com barriga falsa de gravidez, Marjorie Estiano grava nova série na praia

Rio - A atriz Marjorie Estiano participou das gravações da série "Fim", do Globoplay, na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira. Para as filmagens, a artista precisou usar uma barriga falsa de gravidez. A série é baseada no livro de mesmo nome, escrito por Fernanda Torres. Marjorie viverá Ruth, que é casada com o mulherengo Ciro, personagem de Fábio Assunção.

