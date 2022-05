Luís Ernesto Lacombe e Erica Reis assumem a bancada do RedeTV! News - Divulgação

Publicado 25/05/2022 19:45

Rio - A bancada do RedeTV! News sofreu uma troca no comando e será assumida por Luís Ernesto Lacombe e Erica Reis. A estreia da dupla será na próxima segunda-feira (30). Além dos âncoras, o telejornal também terá diversas novidades no formato, entre elas, a alteração no horário de exibição que será das 19h30 às 20h30.

fotogaleria Para o superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital da emissora, Franz Vacek, a proposta é reformular o RedeTV! News por completo. "Serão novos quadros, séries, comentaristas e materiais exclusivos para o nosso público. Todas as nossas equipes no Brasil e os nossos correspondentes no mundo estão empenhados na produção de um telejornal remodelado e antenado com as últimas tendências do jornalismo global. A nossa linha editorial é independente, pautada no progresso do país, de forma plural e multiplataforma. Quem sintonizar o nosso telejornal terá acesso a informações de qualidade, apuradas por jornalistas profissionais. Esse é o nosso DNA jornalístico", contou.

O noticiário pretende ampliar a participação dos correspondentes internacionais e colunistas políticos e o cenário contará com design e pacote gráfico reestilizados para compor uma identidade visual ainda mais interativa. "A redação da emissora e a bancada foram reconfiguradas no plano físico. Isso trará uma experiência positiva para quem nos acompanha em todas as plataformas da emissora. É um recomeço muito promissor!", afirmou Franz Vacek.

Com a exibição do RedeTV! News em novo horário, o TV Fama será apresentado das 21h30 às 22h30.