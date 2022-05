Moa (Marcelo Serrado), Pat (Paolla Oliveira), Clarice (Taís Araujo) e Ítalo (Paulo Lessa) - Sergio Zalis / TV Globo

Publicado 30/05/2022 07:00

Rio - A novela “Cara e Coragem”, escrita por Claudia Souto e com direção artística de Natalia Grimberg, estreia hoje no horário das 19h da TV Globo. O folhetim conta com um elenco estrelado e tem Paolla Oliveira, Marcelo Serrado, Taís Araújo e Paulo Lessa como protagonistas. Apesar de ser ambientada no mundo dos dublês, a autora garante que o público também pode esperar muita emoção.

“A temática da novela é a da coragem em todos os campos das nossas vidas. Desde a micro coragem, como romper uma relação na sua vida particular, a coragem para mudar de emprego; até a macro coragem que é fazer do risco a sua profissão, no caso dos dublês”, explica.



A diretora Natalia Grimberg diz que o diferencial da novela é a mistura de todos os gêneros existentes na trama: comédia, romance, ação, suspense. “Emoção e diversão caminham juntos, sempre. A gente busca o tempo todo ir para o lado da diversão, da aventura, ritmo acelerado. De repente, a gente para e emociona. É uma comédia romântica de ação e suspense. O diferencial é a mistura desses ingredientes, essa dualidade e esse ponto de interseção, que os une”, afirma.



A história



Na trama, uma fórmula secreta e uma morte inesperada entrelaçam os destinos dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) com os da empresária Clarice Gusmão (Taís Araújo) e do instrutor de parkour Ítalo (Paulo Lessa), que vive um caso secreto com ela.



Depois de avaliar o desempenho de Pat e Moa em um comercial, Clarice, que é dona da Siderúrgica Gusmão, resolve contratá-los para encontrar uma pasta perdida, que contém uma fórmula secreta que vale milhões. Como os dublês estão sempre passando por apertos financeiros, os dois aceitam a proposta da empresária e, depois de muitos desafios, finalmente encontram a tal pasta.



Mas a mudança de vida deles ainda não vai acontecer, já que Pat e Moa descobrem logo em seguida que Clarice foi morta em circunstâncias pra lá de suspeitas e ficam sem sua recompensa. Os dois, então, vão investigar por conta própria o que aconteceu com a empresária e quem pode ter interesse na tal pasta.



Para Marcelo Serrado, um dos pontos altos da história é o romance entre Pat e Moa. Os dois são apaixonados um pelo outro, mas não podem ficar juntos porque Pat é casada com Alfredo, interpretado por Carmo Dalla Vecchia.



“Uma coisa interessante também é esse amor impossível, que não é o momento de eles viverem. Isso é muito bem colocado na novela. A Pat é casada, tem filhos, o Moa tem uma ex-mulher, fica sozinho. É uma história muito interessante de um pai solteiro, que cuida do filho, é contemporâneo”, afirma o ator.



“Acho que esse amor impossível é muito legal e o público pode torcer muito porque as pessoas vão aparecendo na vida deles (Pat e Moa), mas eles se amam. O público vai torcer por esse amor. A gente está fazendo com muita delicadeza para que seja incrível, para que as pessoas acreditem e torçam por eles”, completa.

Claudia Souto explica que o casamento de Pat e Alfredo não vai bem das pernas, mas que a culpa não é de nenhum dos dois. “A gente já viu na dramaturgia outras vezes uma heroína que está se separando, mas é sempre em um casamento que é fracassado, ou um cara que não é legal. Quando eu estava criando esse trio (Pat, Moa e Alfredo), eu falei ‘não, nem sempre as pessoas não são legais’. As pessoas são tão legais que às vezes o casamento vira uma irmandade e o amor se transforma”, diz a autora sobre o relacionamento de Pat com o marido.



“O meu personagem nega que talvez o casamento dentro de casa não seja mais a mesma coisa de anos atrás, ele não consegue enxergar o que está acontecendo com ele e ao redor”, afirma Carmo Dalla Vecchia.



Conheça os personagens:



Pat (Paolla Oliveira) – Dublê de ação, Pat é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia). Mantém uma paixão secreta pelo amigo Moa (Marcelo Serrado), sua dupla nos trabalhos como dublê e que também se tornará seu sócio na futura agência de dublês, a Coragem.com.



Moa (Marcelo Serrado) – Dublê de ação, Moacyr Figueira, o Moa, adora impressionar a sócia Pat (Paolla Oliveira), seu amor platônico. Ex-marido de Rebeca (Mariana Santos) e pai solo de Chiquinho (Guilherme Tavares), fará de tudo para manter a guarda do filho.



Clarice Gusmão (Taís Araujo) – Presidente da siderúrgica da família, a SG, é justa e comprometida. Irmã de Leonardo (Ícaro Silva) e filha de Martha (Cláudia Di Moura), mantém um romance secreto com Ítalo (Paulo Lessa), seu ex-segurança. Ela contrata Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), após conferir a performance da dupla durante a gravação de um comercial para a SG.



Anita (Taís Araujo) – Massoterapeuta, é popular e despachada. Gosta de frequentar as rodas de samba da cidade e chama a atenção por onde passa principalmente pela semelhança física com Clarice (Taís Araujo), de quem é sósia.



Leonardo Gusmão (Ícaro Silva) – Ambicioso, sonha com o controle da siderúrgica da família. Sempre invejou a posição da irmã Clarice (Taís Araujo), e é instável emocionalmente.



Regina (Mel Lisboa) - Assessora de Clarice (Taís Araujo) na SG, é alpinista social e manipuladora. Amante de Leonardo (Ícaro Silva), ela sonha que o empresário assuma a relação dos dois.



Danilo (Ricardo Pereira) – Empresário sem escrúpulos e ambicioso, é casado com Rebeca (Mariana Santos), por quem é apaixonado. Ex-melhor amigo de Moa (Marcelo Serrado), está em busca da pasta com a fórmula secreta e mantém negócios com Leonardo (Ícaro Silva).



Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) – Marido de Pat (Paolla Oliveira), pai de Sossô (Alice Camargo) e Gui (Diogo Caruso), Alfredo é ilustrador e alterna o trabalho home-office com os afazeres de casa.



Rebeca (Mariana Santos) – Ex-mulher de Moa (Marcelo Serrado), atual de Danilo (Ricardo Pereira), e mãe de Chiquinho (Guilherme Tavares), ela gosta de viver no luxo proporcionado pelo marido.