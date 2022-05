Aline Borges dá vida a Zuleica, em ’Pantanal’ - TV Globo/João Miguel Júnior

Publicado 27/05/2022 09:37 | Atualizado 27/05/2022 10:30

Rio - Na novela "Pantanal", da TV Globo, muito se tem falado sobre a Zuleica, segunda esposa de Tenório, interpretado por Murílio Benício, da família que ele mantém escondida em São Paulo. Mas muito em breve ela vai se mudar para o Pantanal e a personagem finalmente terá um rosto e uma história, com Aline Borges fazendo sua estreia na trama.

“Ela é uma mulher muito bem resolvida na vida dela, independente, muito determinada. E tem um amor e proteção muito grande por esses filhos. É uma mulher preta. Tem total noção do quanto a vida pode ser mais difícil para esses filhos. Por conta de tudo isso, ela tenta manter esse seio familiar, essa figura paterna ali também”, relata a atriz, apresentando a personagem em entrevista ao Gshow.

Para a própria Aline, Zuleica representa uma grande guinada em sua carreira e, não por acaso, indo de encontro com um universo social mais amplo, até então, não retratado com a ênfase que merecia pela teledramaturgia.



"Ver a Zuleica, uma mulher formada, com a carreira dela, que não depende em absolutamente nada desse homem, é um presente mesmo. Estamos em um tempo que vemos o levante de mulheres pretas, que estão ocupando seus espaços, tendo coragem de resgatar sua autoestima, se fortificando umas nas outras”, comenta ela, que ainda aborda as divergências internas da personagem.

“Ela é uma pessoa muito íntegra, com caráter muito firme. Então como ela topa estar em uma segunda família? Acho que vai falar muito com esse lugar. Posso dizer que ninguém é um só, somos camadas. E essas camadas vão fazer a diferença na hora de tomar uma decisão”, completa Aline.

Zuleica é uma enfermeira que alterna a maternidade dos três filhos, com o estudo, cuidados do lar e a vida entre plantões. O que a diferencia muito da personagem de Isabel Teixeira, Maria Bruaca, primeira esposa de Tenório que há pouco tempo largou a submissão após descobrir da família paralela.

Na primeira versão de "Pantanal", escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1990, Zuleica era interpretada por Rosamaria Murtinho e a família não era negra. A escolha pela atualização vem com um propósito bem traçado pelo autor do remake.



"O Bruno Luperi está reescrevendo muita coisa da novela, trazendo para o cotidiano do nosso tempo, afinal, são 30 anos de diferença” contextualiza ela. "O público vai entender, de forma muito sútil, que esse pai rejeitou esses filhos de uma certa forma por não reconhecer a identidade racial deles. E talvez, racista do jeito que ele é, assumiu uma relação com essa mulher por ela não ser uma preta retinta", conclui.