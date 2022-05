Nikolas Antunes vive o personagem Plínio Riviera em ’Além da Ilusão’ - Divulgação / TV Globo

Publicado 31/05/2022 07:00

Rio - Um novo personagem chega à novela “Além da Ilusão” em cenas previstas para ir ao ar a partir desta terça-feira. O astro Plínio Riviera (Nikolas Antunes) será contratado para contracenar com Margô (Marisa Orth) na radionovela patrocinada por Francisco (Shimon Nahmias). "O Plínio é um típico galã, muito viajado e elegante. Seguro, educado, de presença forte, porém muito cortês, me faz lembrar o Paul Newman ou mais ainda o Alain Delon", diz o ator Nikolas Antunes sobre seu personagem.

Para dar vida ao galã, ele conta que se inspirou em astros como Tarcísio Meira. "Me inspirei muito nesses galãs de meados do século passado que são raros hoje em dia. O Marcello Mastroianni ou o Tarcísio Meira são outros exemplos excelentes", revela.Mas, apesar da pinta de sedutor para cima da mulherada, Nikolas esconde um segredo: ele é homossexual. O personagem vai se envolver com Leopoldo (Michel Blois), mas vai demorar a assumir a sua sexualidade. Os dois vão esconder o namoro, já que o pai de Leopoldo, Francisco, não pode nem sonhar que eles vivem um romance."O Plínio entra na trama para se desafiar, se aceitar e se descobrir. Eu acho essa coisa de se desenvolver e se aceitar, ser feliz com o próprio espírito, algo muito bonito! A gente carrega muita culpa e os conservadores estão aí para julgar e condenar. Plínio tem olhos de águia e um coração enorme, cumpre com o ofício dele como profissional envolto a uma cultura conservadora, machista e patriarcal, mas ele viu algo no Leopoldo. Veremos para onde vai essa revolução", provoca Nikolas, que também está adorando trabalhar com Marisa Orth.“Conhecia a Marisa de restaurantes, barzinhos pós-peça e sempre com muita gente junto; agora que estamos tendo tempo para conversar e atuar juntos, tratar de trabalho. A gente começa a entender o porquê do tamanho e do brilho da pessoa. É assustador como ela está sempre atenta a tudo e é parceira até o limite, parece um presente. Elegante e com um bom senso gigantesco, fala o que pensa e paga pra ver. Fomos vizinhos em São Paulo sem saber, a vida tem dessas”, revela.Antes de “Além da Ilusão”, Nikolas estava gravando a série “Desonra”, do Globoplay. Ele, inclusive, recebeu o convite para a novela quando estava se despedindo da trama de mistério.“Eu tinha acabado de filmar uma série muito densa e pesada em São Paulo, estava em processo de cura da personagem e não estava aceitando trabalhos porque eu sempre preciso de algum tempo para me reciclar. Quando comecei a me sentir inteiro novamente me liga o Fabinho Zambroni (produtor) me chamando para vir ficar um pouco no Rio, para viver uma personagem leve numa história super bem escrita e super bem dirigida. Alessandra Poggi (autora), Luiz Henrique Rios (diretor) e todos os outros diretores que já trabalhamos ou estudamos juntos, é o famoso convite irrecusável”, relembra o ator, que quer voltar a gravar cinema quando a novela chegar ao fim.“Eu quero rodar cinema, estou com saudade de gravar uma cena por dia com uma câmera só, mas, no meio disso, terei estreia de série em setembro e a gente já está começando a divulgação. Não sei como termina essa história do Plínio e eu tenho previsões para continuação de outras obras. Um dia por vez. Eu estou amando ‘Além da Ilusão’”, finaliza.