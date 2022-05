Susana Naspolini - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 16:08 | Atualizado 31/05/2022 16:20

Rio - Susana Naspolini usou seu Instagram nesta terça-feira, após uma transfusão, para agradecer pela doação de sangue que recebeu. Em novo tratamento contra câncer desde março, a repórter do RJTV contou que o procedimento foi necessário depois de apresentar um quadro intenso de anemia.

"Amigos, desculpem o camisolão! É que fiquei tão contente no final que esqueci que estava com ele! A anemia chegou braba e precisei de uma ajudinha…ajudona! Por baixo da máscara transborda gratidão. Obrigada a todos os doadores de sangue. Doem, por favor.... agora, tchau, anemia, e vamos em frente! Estamos de mãos dadas, certo, pessoal?!... muito obrigada, Deus amado!", escreveu a jornalista que garantiu que já está se sentindo melhor após a transfusão e que vai passar o dia em casa.

Recentemente, Susana revelou em seu Instagram que sua ausência no jornal era consequência de seu tratamento. Na luta contra o quinto câncer, desta vez no osso da bacia, ela contou que a doença não estava regredindo com o tratamento via oral, e que precisará fazer uma quimioterapia venosa. "Queria dizer 'olha, acabou o tratamento, não tem mais nada', mas ainda não foi dessa vez", disse ela na epóca.