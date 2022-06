Chitãozinho e Xororó prometem fortes emoções para especial de 50 anos da dupla na TV Globo - Globo/Gustavo Scatena

Chitãozinho e Xororó prometem fortes emoções para especial de 50 anos da dupla na TV GloboGlobo/Gustavo Scatena

Publicado 01/06/2022 07:00

Rio - As evidências de que Chitãozinho e Xororó estão entre os maiores artistas brasileiros de todos os tempos são o tema do programa que celebra os 50 anos de carreira da dupla sertaneja, hoje, na TV Globo. O especial produzido pela equipe do 'Conversa com Bial' relembra a trajetória de José e Durval e ainda conta com apresentações musicais dos irmãos em cenários cheios de histórias.

fotogaleria

"Estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo, comemorar 50 anos é incrível, e podermos estar bem, com saúde, para poder desfrutar dessas gravações, é um presente", declara a dupla. O especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ será comandado por Pedro Bial e vai ao ar após a exibição da novela 'Pantanal'.

O apresentador da atração adianta que o programa reúne diversão e informação para contar a história dos irmãos paranaenses rumo ao estrelato: "A trajetória deles funciona como um espelho para o Brasil, e acredito que muitos brasileiros se identificarão. Eles representam o êxodo rural e a modernização da música caipira. O público pode esperar uma viagem no tempo de 50 anos, e se divertir com os musicais, mas também bastante informação, além da emoção, claro", afirma Bial.

Donos de canções que marcaram a história e a cultura nacional, Chitãozinho e Xororó se emocionaram com o conteúdo que filmaram no interior de Campinas, em São Paulo. O capítulo "Memórias" do especial levou a dupla a uma casa ambientada com elementos da carreira artística e da vida pessoal dos irmãos. "Isso não dá pra esquecer. Vimos muito material pela primeira vez e coisas que não víamos há muito tempo", comentam os artistas.

O diretor Gian Carlo Bellotti conta que foi necessária uma longa pesquisa para preparar o espaço e garantir momentos emocionantes para os cantores, que foram guiados por Bial durante as gravações no local. “Decoramos os cômodos com material da história deles. Tem muita foto de família, todos os discos, alguns ainda em fita cassete, os ingressos dos primeiros shows, enfim, bastante coisa. Vi que deu certo quando o Chitãozinho ouviu ‘Galopeira’ no vinil, que foi a primeira música deles a fazer sucesso, e disse ‘acabei de lembrar do meu pai em casa ouvindo o disco pela primeira vez’”, destaca.

A noite também será marcada pelos grandes sucessos que José Lima Sobrinho, de 68 anos, e Durval de Lima, 64, cantam em dois cenários distintos. Um deles é o circo, que faz referência ao espaço onde a dupla sertaneja iniciou sua carreira em cima dos palcos. Com “Galopeira”, “Sinônimos” e “Evidências” no repertório, eles retornam ao local onde enfrentaram dificuldades antes do sucesso, como conta o mais velho da dupla:

“O circo era sobrevivência. O circo precisava de uma atração musical porque não tinha casting suficiente, e a gente precisava de espaço para cantar. Foi difícil, tocamos em circos entre os anos de 74 e 77, e foi o momento em que quase desistimos. A gente não ganhava dinheiro, era apenas o suficiente para pagar as contas”, relembra Chitãozinho.

Além disso, os cantores ainda prometem muita emoção no momento mais intimista do especial desta quarta-feira, quando se reúnem com Pedro Bial ao redor de uma fogueira. À luz do luar, Chitãozinho e Xororó apresentam “Luar do Sertão” e versões de “Correnteza”, de Tom Jobim e, pela primeira vez, “Metamorfose Ambulante”, de Raul Seixas. “A parte da fogueira é mais acústica, as músicas são mais despidas. Nos emocionamos o tempo todo, acho que os fãs vão entrar nessa história com a gente”, diz Xororó.