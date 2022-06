Taís Araújo participa do ’Saia Justa’ - Reprodução

Publicado 02/06/2022 10:31 | Atualizado 02/06/2022 15:13

Rio - A atriz Taís Araújo foi a convidada do "Saia Justa", do GNT, desta quarta-feira, que debateu a legalização do aborto. Ao lado de Sabrina Sato, Astrid Fontenelle, Luana Xavier e Larissa Luz, a artista afirmou que não se deve colocar a religião nessa discussão.

"Ninguém aqui está defendendo que todo mundo tem que fazer aborto. Não é sobre isso. Nenhuma religião é a favor do aborto. As religiões de matriz africana não são a favor do aborto. As religiões cristãs não são a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto", disse Taís.

"A gente está falando de uma situação de saúde pública, mulheres estão morrendo. Vamos olhar para isso com maturidade? E não botar a religião no meio. Botou a religião no meio, amor, vai complicar qualquer assunto", completou.

Sabrina defendeu que a sociedade precisa olhar com mais empatia para as mulheres que fazem aborto. "A gente nunca se coloca no lugar dessa mulher. Quem é essa mulher? O que ela estava sentindo? Por que que ela chegou nessa situação? O homem está sempre de olhos fechados nesse momento. Você acha que essa mulher não está sofrendo", questionou.

"O que está se passando na cabeça dessa mulher que ela está arriscando a própria vida, ela sabe que está fazendo algo que é proibido por lei... A gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar das outras mulheres. Meio milhão de brasileiras fazem aborto todo ano e não vão deixar de fazer", completou a apresentadora.

Astrid Fontenelle relembrou a ocasião em que assumiu, no "Saia Justa", ter feito um aborto. "Na hora que eu assumo que eu tinha feito um aborto, nem sei há quantos anos eu falei isso aqui no GNT, mas já faz algum tempo, falei porque eu não aguentava mais ver números sem rosto. O silêncio sobre o assunto. Tem o silêncio de quem faz, porque é crime, tem o silêncio da sociedade, tem o silêncio dos médicos, que poderiam estar juntos, colados nisso...", finalizou.