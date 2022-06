Douglas Silva está na quinta temporada de ‘Sob Pressão’ - TV Globo

Douglas Silva está na quinta temporada de ‘Sob Pressão’TV Globo

Publicado 02/06/2022 13:34

Rio - Depois de ter conquistado o terceiro lugar na final do "BBB 22", Douglas Silva está de volta à tela da Globo. O ator fez uma uma participação no quarto episódio da quinta temporada de "Sob Pressão", que estreia nesta quinta-feira no Globoplay.

Segundo o Gshow, DG dará vida ao pai de uma menina que sofre as consequências por não ter sido vacinada quando nasceu. O episódio levantará o debate sobre vacinação e sua importância para a saúde individual e coletiva da população.

Os criadores da série e o elenco consideram a nova temporada a melhor de todas.