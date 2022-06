A quinta temporada de 'Sob Pressão' estreou no Globoplay na quinta-feira - Globo/Victor Pollak

A quinta temporada de 'Sob Pressão' estreou no Globoplay na quinta-feira Globo/Victor Pollak

Publicado 03/06/2022 07:00

Rio - Após uma longa espera dos fãs, a série "Sob Pressão" está de volta e de casa nova. A quinta temporada do seriado médico estreou, ontem, no Globoplay, marcando o retorno do elenco já conhecido e amado pelo público: Marjorie Estiano, Júlio Andrade, Pablo Sanábio e Bruno Garcia. Ao longo de 12 episódios, a trama retrata a rotina exaustiva no Hospital Municipal Edith de Magalhães e como ela afeta pessoalmente os profissionais de saúde.

O ator Júlio Andrade, que dá vida ao dr. Evandro, comenta a emoção de protagonizar a atração por tanto tempo. "Desde o início ninguém sabia muito como seria a linguagem, a gente foi construindo ao longo das temporadas. Eu acho que um dos segredos para o sucesso de ‘Sob Pressão’ é a paixão pelo projeto, e isso transparece na tela. Mas é engraçado que, no início, esse era um projeto que eu não queria [participar]. Eu tinha aflição com essas coisas, não posso ver sangue que eu desmaio. Mas, quando fizemos o filme [lançado em 2016] e eu vi aquilo pronto, vi que tinha muita história a ser contada. Essa família superunida chega à quinta temporada movida pela paixão”, declara.

Nesta temporada, dr. Evandro é abalado pelo reencontro com seu pai, Heleno, vivido pelo ator Marco Nanini em uma participação especial. Após 20 anos sem ver Heleno, o cirurgião é incentivado pela esposa, dra. Carolina (Marjorie Estiano), a se reunir com o pai. Enquanto isso, Carolina também enfrenta sua própria batalha ao descobrir um câncer de mama que esconde do marido.

De acordo com o roteirista de 'Sob Pressão', Lucas Paraizo, os dramas retratados no seriado são resultados de uma extensa pesquisa. Desta maneira, é possível sustentar as raízes da trama que mostra diversos conflitos sociais do Brasil a partir do momento em que os casos chegam ao hospital. "A cada começo de temporada, a gente faz uma pesquisa empírica, frequentamos hospitais para entender um pouco de quais são os sintomas da sociedade naquele momento", explica.

"Quando tem um tema que precisamos falar com mais profundidade, a gente busca um especialista. Então, o 'Sob Pressão' sempre bebeu na fonte da realidade", continua o autor. E foi o apego à realidade brasileira que tornou o drama um dos maiores sucessos da TV Globo, onde a série também será exibida, apesar de chegar primeiro ao streaming. Para dar um gostinho do que vem aí, o primeiro episódio da produção com direção artística de Andrucha Waddington será transmitido na 'Tela Quente' da próxima segunda-feira, dia 6.

Além do elenco principal, que ainda conta com David Junior e Drica Moraes, a quinta temporada de 'Sob Pressão' segue a tradição de trazer convidados especiais a cada episódio. Dessa vez, Lázaro Ramos, Irene Ravache, Emilio Dantas, Fabio Assunção e Tony Ramos são alguns dos rostos conhecidos que serão vistos em contato com os personagens recorrentes. Os novos capítulos chegam com a promessa de emocionar e conscientizar o público sobre a importância da saúde pública para o povo brasileiro.