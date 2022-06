Fefita, Flavia Noronha e Nelson Rubens estreiam no comando do 'TV Fama' na próxima segunda-feira - Divulgação/RedeTV!

Publicado 02/06/2022 20:29

Rio - Prestes a completar 23 anos de exibição pela RedeTV!, o 'TV Fama' passou por uma série de mudanças e estreia reformulado na segunda-feira, dia 6, às 21h30. A partir de semana que vem, Flavia Noronha e Nelson Rubens reassumem o comando da atração atendendo à demanda do público. Quem estreia entre os apresentadores do noticiário de famosos é o jornalista Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito.

Além de renovar o time de apresentadores, o 'TV Fama' também promete muita inovação para a nova fase da atração. Com um cenário diferente, o programa traz quadros inéditos, novos repórteres e um conteúdo ainda mais interativo.

O que não muda é o DNA do programa conhecido por deixar o público por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos. Agora com Fefito, Flavia Noronha e Nelson Rubens, o 'TV Fama' segue com a cobertura dos bastidores de eventos badalados, entrevistas exclusivas e notícias quentes em primeira mão, de segunda a sexta, a partir de 21h30, na RedeTV!.