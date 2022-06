Trindade encarna no diabo em ’Pantanal’ - Reprodução

Publicado 03/06/2022 09:30

Rio - O capítulo desta quinta-feira de "Pantanal" foi assustador. Trindade (Gabriel Sater) deu vazão aos boatos de que é capaz de conversar com o diabo e deu um conselho para os peões, entre eles Jove (Jesuíta Barbosa), avisando que eles deveriam desistir de seguir com a comitiva e voltar para casa.

"Se Deus quiser há de ser chuva passageira", diz José Lucas (Irandhir Santos). "Não é não, é chuva das grossas", respondeu Trindade. "O céu está limpo, pô", rebate Jove. "Aqui, a gente devia voltar", dispara Trindade, sério. "Não, a gente está quase chegando cara", diz Jove.

"Você não vai gostar onde esse caminho vai te levar", dispara Trindade, já encarnado no diabo. "Eu não vou voltar para a fazenda com o rabo desses boi todos entre as pernas", reclama Jove. "Não sou eu quem está dizendo isso", afirma Trindade, com um sorriso assustador.

"E o que ele está dizendo, Trindade?", pergunta José Lucas. "Que vem chuva das grandes de lá. Aquidauana está bufando de água, as pessoas estão largando suas casas tudo pra trás, até os cachorros estão nadando naquela água vermelha, as galinhas em cima dos telhados das casas e as criancinhas brincando na enxurrada achando que não tem perigo nenhum", responde.

"Trindade, parou a brincadeira", pede Jove. "O único que está de brincadeira aqui é o senhor", diz o peão. "Para com isso, cara", continua Jove. "Aqui não é Trindade falando", dispara. "É o diabo que está falando pela boca dele", diz José Lucas.

A cena causou furor nas redes sociais. Os internautas ficaram assustados com Trindade encarnando no diabo.

Jove “Trindade, para com isso”

Trindade “Aqui não é o Trindade não”



