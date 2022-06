Gabi Augusto e Cartolouco foram eliminados do ’Power Couple’ - Reprodução

Publicado 03/06/2022 13:28

Rio - Lucas Strabko, o Cartolouco, foi eliminado do "Power Couple", da RecordTV, na noite desta quinta-feira. Ele e sua namorada, Gabi Augusto, participaram do programa "Cabine de Descompressão", apresentado por Lucas Selfie e Ildi Silva. Na atração, Cartolouco ficou furioso e chutou um refletor do cenário ao descobrir que Rogério Silva o acusou de usar a morte do filho dele, que morreu em 2014, para provocá-lo.

"Eu nunca falaria isso! Eu chamei ele de bundão porque ele foi isso com a gente. Se você tem um filho que faleceu e eu falo sobre seu filho para você, você não ia rebater? Rogério teria reagido", esbravejou Cartolouco. Ele se desestabilizou e, em seguida, chutou um refletor ao vivo. Cartolouco também criticou a Record e cobrou um posicionamento da emissora.

"É papel de vocês, deveriam ter rebatido, porque se não existe imagem. Como que vocês que trabalham aqui se eximem? 'Ah, não tem a gravação', e se torna uma verdade. Prejudica quem estava lá", disparou.