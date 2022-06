Novela Pantanal registrou recorde de audiência - Reprodução/Globo

Novela Pantanal registrou recorde de audiência Reprodução/Globo

Publicado 06/06/2022 07:46 | Atualizado 06/06/2022 07:50

Rio - Desde a sua estreia em março, a novela "Pantanal, da TV Globo, tem ganhado o coração do público, e de todo tipo de público. Segundo o site "Noticias da TV", a trama das nove se tornou a novela mais assistida pelo público masculino em 10 anos, se igualando ao fenômeno “Avenida Brasil”.

fotogaleria

O novo marco alcaçado por "Pantanal" tem sido comemorado nos bastidores e na área comercial e de vendas da emissora, que deve lançar uma campanha nas próximas semanas para desmistificar a ideia de que novelas são produtos apenas para mulheres.

Em números, apenas no horário nobre, quando a novela é exibida, o crescimento do público masculino à frente da televisão chega à 31%. Segundo o relatório divulgado pela Globo, em alguns episódios o enredo de Juma Marruá e Jove chegou a ser mais assistido por homens do que por mulheres, algo inédito.