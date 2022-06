Paula Braun é Olívia em 'Cara e Coragem' - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 07/06/2022 07:00

Rio - Com uma longa experiência nas artes, Paula Braun não esconde a alegria de estar de volta às novelas com a estreia de 'Cara e Coragem', da TV Globo. Após quase 10 anos afastada das telinhas, a atriz de 43 anos assume o papel de Olívia e celebra a oportunidade de retornar ao formato em que esteve pela última vez quando interpretou a médica Rebeca, em 'Amor à Vida', de 2013.

"Estou muito feliz, muito grata pela oportunidade de explorar uma linguagem que ainda experimentei pouco... Novelas fazem parte da minha bagagem emocional, lembro de criança imitar a Viúva Porcina [de 'Roque Santeiro'] na garagem de casa, de brincar de 'Que Rei Sou Eu?'... Tem um afeto muito grande misturado nessa retomada", declara a artista, em entrevista ao DIA.

Paula chegou com tudo ao integrar o elenco da nova novela das 19h, que estreou no último dia 30. A atriz relembra que o processo de sua "reestreia" na TV aberta começou há mais de um ano atrás, quando foi convidada para uma audição: "Eu sempre quis voltar. Eu recebi uma oportunidade e ela veio em outubro de 2020 com uma ligação da Bruna Bueno pra eu fazer um teste. Eu me senti muito feliz sabendo que tinha a chance de mostrar o meu trabalho com uma personagem tão interessante e apaixonante. Desde que recebi a sinopse, eu pirei. Eu quis demais. E que bom que aconteceu!", diz.

Na trama escrita por Claudia Souto, Braun interpreta Olívia, que é ex-bailarina aérea e dona de uma companhia de dança vertical. Além de ser uma grande administradora e com forte presença em seus negócios, Olívia vive um drama pessoal envolvendo sua filha, Lou (Vitória Bohn), fruto do relacionamento às escondidas com Joca (Leopoldo Pacheco) e meia-irmã de Pat (Paolla Oliveira).

Apesar da meio artístico diferente em que Olívia atua, Paula acredita que a personagem tem diversas características com que o público pode se identificar: "O lado mãe, o lado de ter criado uma filha sem um pai presente, o lado também de se acomodar numa relação que talvez não seja o melhor para ela, de ter uma família ocultada pelo homem. Tem o lado de ser uma administradora potente e que abriu mão durante muito tempo do lado artístico e que diz a todas que nunca é tarde pra retomar".

"Tem a Olívia que eu enxergo e vou contar sem ter lido isso em nenhuma sinopse: uma mulher lá pros seus 40 anos, que tem coragem de retomar sua paixão. Uma mulher que vive intensamente, que se apaixona, que voa. Olívia é um presente lindo da Claudia Souto", completa.

Algo que Paula e Olívia têm em comum é a busca pelo equilíbrio entre a arte e a vida pessoal. Desde sua última participação em uma telenovela, uma das principais mudanças na vida da atriz foi o nascimento de Benjamin, o segundo filho do casamento com o ator Mateus Solano, em 2015. "Eu quis experimentar a maternidade com mais calma do que da primeira vez. Quando tive a Flora [sua filha mais velha], eu voltei a atuar com ela de 6 meses, ainda mamando, e veio tudo de uma vez, 'Malhação', peça e filme. Me propus a parar dois anos com o Benja", explica.



"Parar, de fato, eu não parei", brinca a artista ao relembrar os projetos que desenvolveu por trás das câmeras desde então. Além de escrever o roteiro para uma co-produção francesa e participar de um espetáculo infantil de teatro, Braun estreou como diretora no longa 'Ioiô de Iaiá', lançado no Globoplay em 2021.

Agora, Paula Braun coloca todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos em que ficou longe da TV em prática, e adianta o que vem por aí na novela estrelada por Paolla Oliveira, Taís Araújo e Marcelo Serrado. "[O público] pode esperar muita aventura, adrenalina, superação, emoção, cenas lindas, personagens carismáticos... Um combo bom! Da Olívia, podem esperar uma mulher absolutamente real, possível, batalhadora e querida. Eu espero que gostem!"