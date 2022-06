Bella Campos, Leandro Lima e Alanis Guillen - Reprodução Internet

Publicado 09/06/2022 11:49

Rio - O ator Leandro Lima, que vive o personagem Levi em "Pantanal", postou no Instagram, nesta quinta-feira, algumas fotos dos bastidores da novela. Nas imagens, ele aparece ao lado de Bella Campos, a Muda, e Alanis Guillen, a Juma. "Juma, Jumo e Muda sem reiva! Esse dia fomos gravar, mas acabou não dando tempo. Mas foi massa", escreveu Leandro na legenda da imagem.

Leandro Lima se tornou pai pela segunda vez na última sexta-feira. Flávia Lucini, mulher do ator, deu à luz no carro, a caminho do hospital. "Tudo o que a gente planejou deu errado, mas toda a preparação que a gente fez, fez com que desse certo", disse o ator na ocasião.

Além do bebê, Leandro, de 40 anos, também é pai de Giulia Lins, de 21, fruto de um relacionamento anterior.