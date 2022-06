Record anunciou suspensão da votação da DR - Reprodução/R7

Publicado 09/06/2022 14:56 | Atualizado 09/06/2022 15:06

Rio - A votação da quinta eliminação do "Power Couple", conhecida como DR, foi suspensa no início desta manhã após muitos pedidos dos internautas. A reclamação gira em torno de uma suposta quebra de regra por parte do casal Anne e Pelanza. Os dois teriam contado para Karol, esposa de Mussunzinho, o poder que anulou os votos de Hadson e Eliza, assim colocando Brenda e Matheus na DR.

fotogaleria A eliminação da semana contava com os casais Adriana e Albert, que ficaram em último na prova dos casais, e Ivy e Nandinho, que terminaram o ciclo de provas com o menor saldo. De acordo com o comunicado publicado no Portal R7, a produção está analisando algumas imagens para decidir como essa DR seguirá. Adriane Galisteu ainda informou nas redes sociais que a decisão será anunciada durante o programa desta noite que começa às 22h45, na Record TV.

Internautas acusam Anne de ter cochichado no ouvido da Karol.



Vocês acham que o poder do casal deveria ser anulado? #DRPowerCouple #PowerCouple

pic.twitter.com/IKTuigEiA8 — Central Reality (@centralreality) June 9, 2022