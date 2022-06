Ana Maria Braga chora no Mais Você - reprodução de vídeo

Publicado 10/06/2022 11:43

Rio - Ana Maria Braga se emocionou durante o 'Mais Você', da TV Globo, nesta sexta-feira. A apresentadora foi às lágrimas enquanto Daniel cantava a música "Estrela Perdida", no programa em comemoração ao Dia dos Namorados. Após a apresentação do cantor, a loira explicou o motivo de seu choro para os telespectadores.

"Tenho ainda o prazer de chorar por amor e por acreditar mesmo com dor de cotovelo, como você cantou agora. Pelas coisas que me fazem muito felizes por poder, aqui, no meu trabalho, encontrar amigos como você, é um presente. Preciso agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que tenho de ser tão feliz, apesar de estar chorando [risos], no que faço".