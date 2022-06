Dira Paes e elenco de Pantanal fazem dancinha - Reprodução/Instagram

Dira Paes e elenco de Pantanal fazem dancinhaReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2022 08:55 | Atualizado 11/06/2022 09:04

Rio - O elenco de 'Pantanal continua dando o que falar. Nesta sexta-feira (10), Dira Paes publicou dois vídeos dos bastidores da novela em que ela e os colegas de cena aparecem fazendo coreografias do momento comemorando a chegada do fim de semana.

"Sextou no Pantanar", avisou Dira no primeiro vídeo, ao som de "Eu Tenho a Senha", de João Gomes. No segundo, uma montagem mostra vários atores fazendo a coreografia do hit "Acorda, Pedrinho". Na leganda, a atriz faz uma paródia com o personagem da trama. "A-cor-da, Joventino!"

Murilo Benício, Osmar Prado, Camila Morgado, Selma Egrei, José Loreto, Guito Show, Juliano Cazarré, Isabel Teixeira, e outros atores do elenco aparecem nos vídeos. Nas redes sociais, internautas brincam com o sucesso dos bastidores do remake. "Por favor Globo, lance um documentário sobre os bastidores de Pantanal… a gente precisa disso!", implora um fã.