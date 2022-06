Jojo Todynho é eliminada do Dança dos Famosos - reprodução da TV Globo

Publicado 13/06/2022 09:29 | Atualizado 13/06/2022 09:38

Rio - Jojo Todynho e o coreógrafo, Rolon Ho, foram eliminados da 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo. Mas não pensem que a cantora ficou triste em deixar a atração. Pelo contrário, ela comemorou o fato e ainda aproveitou o momento para pedir uma vaguinha no 'Big Brother Brasil' ou até mesmo em uma novela da emissora.

"Com todo respeito ao seu marido, você é uma delícia. Ter você no 'Domingão' foi um privilégio para mim. Você é inteligente, sagaz, esperta, rápida... Você é um talento, Jordana. Espero te ver aqui muitas vezes em muitas outras situações", disse Luciano Huck à Jojo.

Ela, então, surpreendeu em sua resposta. "Tô feliz que eu vou descansar também, graças a Deus. Tô muito feliz que amanhã não vou precisar estar aqui, glória a Deus!", fazendo referência a intensa rotina de ensaios que tinha. Logo depois, Jojo mandou um recadinho para a TV Globo e os profissionais da emissora. "Vou aproveitar [o espaço] aqui: Globo, me contrata. Boninho, me bota no 'BBB', numa novela, por favor", pediu.