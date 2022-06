Silvio Santos e Ava Simões - reprodução de vídeo

Silvio Santos e Ava Simõesreprodução de vídeo

Publicado 13/06/2022 13:09

Rio - Silvio Santos surpreendeu ao falar sobre transexualidade em seu programa no SBT, na noite deste domingo (12). Durante um bate-papo com com Ava Simões, campeã do concurso Miss Trans Star Internacional em 2019, o apresentador tirou algumas dúvidas sobre o assunto e deu sua opinião.

fotogaleria

"Você nasceu menino. Por qualquer razão, que eu desconheço, você se convenceu de que não era um menino. E aí, você recorreu aos médicos, recorreu à ciência, e a ciência fez com que você deixasse de ser menino e passasse a ser menina", perguntou o apresentador. Ava concordou: "Exatamente".

Em seguida, Silvio quis saber: "E as pessoas que fizeram isso hoje são chamadas de transexuais? Quer dizer, transferiram o sexo, como o nome está dizendo. E também pode nascer menina e querer ser menino". "Correto", frisou Ava, que completou: "Posso dizer que passei a ser mais feliz".

O dono do SBT, então, opinou: "Está certo! Por que não? Se você nasce menino, os anos passam e você se sente uma menina, você está sofrendo, então. Se você quer se livrar desse sofrimento, e se a ciência permite, você faz a transformação e seja feliz!". Alva elogiou a atitude dele: "Exatamente! Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil". "Ué, para que vai viver sofrendo, se pode viver contente, certo?", reagiu o apresentador.

O discurso de Silvio Santos foi repercutido pelos internautas. Confira!

91 anos e dando aula! Silvio Santos prestando serviço sobre ser feliz sendo o que você é. Tenho tanto orgulho desse homem! pic.twitter.com/7r0SwtlzL9 — Laércio Botega (@laerciobotega) June 13, 2022

Estou incrível chocado com Silvio Santos.



O Silvio que vimos hoje é aquela mesma LENDA do audiovisual que todos nós sempre adimiramos.



GIGANTE https://t.co/ZoGkiYpMkh — Gustavo (@G_01F) June 13, 2022