Rio - O remake de 'Pantanal' segue como um dos assuntos mais comentados do momento no Brasil. Entre os personagens que cativaram o público está o peão Trindade, que é interpretado pelo ator e cantor Gabriel Sater. O artista fez seu retorno à TV aberta na pele do pantaneiro, assumindo o papel que foi de seu pai, Almir Sater, na versão original da novela, exibida em 1990 pela extinta TV Manchete.

Enquanto não está "encarnando" o diabo, Trindade também se destaca pelo talento musical, como quando aconteceu o duelo de violas com Eugênio (Almir Sater), colocando pai e filho da vida real para contracenarem juntos pela primeira vez. "A cena do duelo realmente foi muito especial. Quando eu e meu pai recebemos o roteiro, trocamos muitas ideias, ensaiamos demais, estudamos muito as músicas que queríamos utilizar. Meu pai me disse que não daria moleza, então eu estudei mais ainda a viola caipira", conta Gabriel sobre a cena que fez sucesso nas redes sociais ao ser exibida no mês passado.

"A maior dificuldade foi segurar a emoção na hora da gravação. Agradeço demais a produção da novela que fez acontecer essa cena e que nos deu todo o suporte, em especial o diretor Davi Lacerda. O resultado ficou muito bacana. Recebemos muito carinho do público nas redes sociais! Esse retorno nos mostra que

conseguimos emocionar as pessoas. Ficamos muito felizes", celebra o ator.

Amor de Índio

Além de emprestar seu talento como músico para o peão, Sater também é a voz que embala as cenas românticas entre Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa). No último dia 21, o artista disponibilizou nas plataformas digitais sua versão de 'Amor de Índio', em parceria com o maestro João Carlos Martins. O clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos ganhou uma nova roupagem na voz de Gabriel, que começou a trabalhar na faixa ainda em 2021, sem imaginar que sua versão seria escolhida para "Pantanal".

"Nunca imaginei que essa gravação acabaria entrando na novela, pois ela não foi produzida com esse propósito. Quando os produtores musicais da novela ouviram, ficaram emocionados. Foi muito

especial 'Amor de Índio' ser escolhida como tema do casal principal, pois acho que ilustra muito bem esse amor da Juma e do Jove, um amor puro, que atravessa qualquer barreira. Essa lindíssima obra de Beto Guedes e Ronaldo Bastos é realmente uma benção na minha vida", declara.

Retorno à telinha

Gabriel Sater está de volta às novelas após ficar oito anos afastado, desde que estreou na TV, oficialmente, como o Viramundo de 'Meu Pedacinho de Chão', também na Globo. Antes disso, o paulista já havia feito uma participação da versão original de 'Pantanal', quando Almir Sater era quem interpretava Trindade. Agora, o ator comenta a experiência de dar vida ao mesmo personagem que foi de seu pai há mais de 30 anos.



"Sou muito fã do meu pai, admiro muito o trabalho dele tanto na dramaturgia, quanto na música. Além disso, é uma novela que marcou época. Foi a estreia do meu pai nas novelas e eu estive nos bastidores quando criança. É muito gratificante estar nesse remake da novela Pantanal, ao lado do meu pai, interpretando o mesmo papel que o revelou para o Brasil. Espero estar fazendo jus à essa oportunidade", diz.

O cantor ainda relembra a emoção de quando foi chamado para atuar na trama de Bruno Luperi: "Fiquei imensamente feliz, como eu disse anteriormente, era realmente um sonho integrar esse elenco, principalmente porque eu já sabia que meu pai iria participar da novela também. Meu pai ficou muito feliz! Eu optei por não contar para ele que eu fiz o teste, até que saísse o resultado, para não criar expectativas", revela Gabriel. "É muito especial estar nesse trabalho com ele, ainda mais atuando e tocando viola juntos", completa.