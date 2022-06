Ana Maria Braga comenta surto de covid-19 nos bastidores do Mais Você - reprodução da TV Globo

Publicado 13/06/2022 16:40

Rio - Ana Maria Braga revelou durante o 'Mais Você', da TV Globo, nesta segunda-feira, que parte de sua equipe foi diagnosticada com Covid-19. Os funcionários da produção do programa foram afastados de suas atividades e só retornarão quando se recuperarem plenamente.

A apresentadora falou sobre o assunto enquanto distribuía pães benzidos para as pessoas presentes em seu estúdio. Ela, inclusive, fez um alerta sobre a nova onda da doença no Brasil. "Hoje eu fiquei sabendo que uma série de ajudantes nossos, inclusive a Maria (sua ajudante de cozinha), testou positivo para a covid-19, por isso nosso estúdio hoje está mais vazio do lado de cá. Então fica aí o alerta, vamos pedir saúde para todos nós", contou Ana.

Vale lembrar que no fim do mês passado, Ana Maria foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez. Ela voltou ao comando do "Mais Você" na última segunda-feira (6). A primeira vez que a apresentadora teve a doença foi em julho do ano passado.